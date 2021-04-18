Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da düzenlenen kayak yarışında, 56 yaşındaki sporcu virajı alamayınca yol kenarındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar

Rusya'da düzenlenen kayak yarışında, 56 yaşındaki sporcu virajı alamayınca yol kenarındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kamçatka Adası'nda her yıl geleneksel olarak yapılan Avaçka maratonunda bir yarışmacı hayatını kaybetti. Ülkenin farklı bölgelerinden sporcuların katıldığı kayak yarışmasında, 50 yaş kategorisinde yarışan bir kayakçı, virajı alamayınca süratle yol kenarındaki ağaca çarptı. Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'nden yarışlara katıldığı öğrenilen 56 yaşındaki kayakçı, çarpmanın etkisi ile hareketsiz bir biçimde yerde kalırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın ardından organizatörler yarışmaların iptal edildiğini duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü
Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü
Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü
Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da ağaca çarpan kayakçı öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:45:30. #1.16#

title