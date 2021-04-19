Rusya'da açlık grevindeki muhalif lider Navalny hastaneye kaldırıldı

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Alexei Navalny, durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Alexei Navalny, durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny, 3 hafta önce başladığı açlık grevinde durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Navalny için doktorları dün "Ölümü an meselesi" açıklaması yaparken, bugün Vladimir bölgesindeki 2 numaralı cezaevi yönetimi Navalny'nin hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Rusya Federal Ceza Dairesi, Navalny'nin hastanede tedavi altına alındığını, durumunun şu anda iyi olduğunu ve Navalny'nin talebi doğrultusunda vitamin desteğine başlandığını açıkladı. Navalny'nin tedavisi için hekim görevlendirildiği belirtilirken, muhalif liderin sırt ve bacak ağrısından şikayetçi olduğu aktarıldı.

"Navalny'ye özgürlük" eylemleri başlıyor

Açlık grevindeki Navalny'nin durumunun kötüye gitmesi üzerine Navalny destekçileri de tekrar harekete geçti. Daha önce Rusya'da polisle sert çatışmalar yaşayan göstericiler, 21 Nisan'da yerel saatle 19.00'da ülke genelinde "Navalny'ye özgürlük" eylemleri yapılacağını duyurdu. Katılım için talep toplayan Navalny'nin ekibi, şu ana kadar yaklaşık 464 bin kişinin başvuru yaptığını, Moskova'dan 120 bin, St. Petersburg'tan 58 bin ve katılım başvurusu yapanların diğer 75 şehirden talep gönderdiğini açıkladı.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı