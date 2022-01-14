Rusya'da ABD'nin talebiyle uluslararası hacker grubu çökertildi - Haberler
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Rusya'da ABD'nin talebiyle uluslararası hacker grubu çökertildi

Rusya'da ABD'nin talebiyle uluslararası hacker grubu çökertildi
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), uluslararası hacker grubu "REvil" üyelerinin ABD'nin talebiyle gözaltına alındığını ve grubun çökertildiğini duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), uluslararası hacker grubu "REvil" üyelerinin ABD'nin talebiyle gözaltına alındığını ve grubun çökertildiğini duyurdu.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının, REvil hacker grubunun uluslararası şirketlere yönelik siber saldırıları konusunda Rus makamlarına bilgi verdikleri belirtildi.

Verilen bilgilerin ardından Rus makamlarının harekete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, " Rusya'da, REvil grubuna yönelik operasyonda grup üyeleri gözaltına alınırken grup çökertilmiştir. ABD makamları, operasyonun sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, operasyon neticesinde 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin avro, çeşitli bilgisayar ekipmanlarıyla bazı kripto cüzdanların ele geçirildiği kaydedildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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