Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' ölüm sayısı kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölüm sayısı kaydedildi

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 887 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve virüs kaynaklı ölü sayısı 208 bin 142'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 955 artışla 6 milyon 692 bin 722'ye ulaştı.

Rusya'da 19 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayı

Son 24 saatte 24 bin 522 kişide virüse rastlanmasıyla 19 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 535 bin 548'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altında iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 29 Eylül'de 22 bin 430, dün ise 23 bin 888 olarak açıklandı.

Moskova'da son 24 saatte 64 virüs kaynaklı ölüm

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 993 artarak 1 milyon 637 bin 913'e, virüsten ölenlerin sayısı da 64 artışla 29 bin 44'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

"Salgın durumu endişe verici"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunun "endişe verici" olduğunu ve her bölgede salgın durumuna göre farklı önlemler alındığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığını ancak "tam kapanma"ya gidilmeyeceğini söyledi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Caner Cindoruk Özge Özder Mustafa Denizli
Spor Gökhan Töre Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Münir Karaloğlu Özge Özder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' ölüm sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:40:20. #1.11#