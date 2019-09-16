Rusya'da 8 kişinin öldüğü yangında, kısa devre şüphesi

16.09.2019 12:39

Rusya'da 5 katlı bir apartmanda çıkan ve 8 kişinin öldüğü yangının, kablolarda kısa devre meydana gelmesi sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, apartmanda çıkan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği yangının kablolarda oluşan kısa devre sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Acil Durum Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, bakanlığın 5 katlı binada yaptığı inceleme sonucunda, yangının kısa devre sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. İncelemede bulunan uzmanlar, eski kablolar nedeniyle kısa devre meydana gelmiş olabileceğini ileri sürdü.

NELER OLMUŞTU?

Yangın, dün yerel saat ile 22.26'da Krasnoyarsk şehrindeki beş katlı bir binada evdekilerin uyuduğu sırada çıkmış ve binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu 23.36'da söndürülmüştü. 4'ü çocuk toplamda 8 kişi hayatını kaybetmiş ve yangınla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: DHA