Rusya'da 780 ile "günlük en yüksek" Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi
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Rusya'da 780 ile "günlük en yüksek" Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

Rusya'da 780 ile 'günlük en yüksek' Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 780 ile "günlük en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken, toplam vefat sayısı 144 bini aştı.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 780 ile "günlük en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken, toplam vefat sayısı 144 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 702 artarak 5 milyon 833 bin 175'e çıktı.

Son 24 saatte 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 144 bin 492'ye yükseldi.

Yaklaşık 452 bin Kovid-19 hastasının bulunduğu Rusya'da, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 19 bin 566 artışla 5 milyon 236 bin 214'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 991'e artarak 1 milyon 439 bin 632'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 103 artışla 23 bin 858'e çıktı.

"Kovid-19 durumu ile ilgili tüm senaryolar gözden geçiriliyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede aşı olmayanlara yönelik tedbirlerin sertleştirilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Bu konuda herhangi bir karar henüz alınmadı ancak bu tür kararların unsurları bölgeler düzeyinde uygulanmaya başladı. Dünyadaki salgın durumunun gidiş hattı, bu tür kararların alınması lehindedir." dedi.

Rusya'daki sağlık sisteminin yetkin olduğunu savunan Peskov, "Tüm senaryolar, olası sonuçlara istinaden gözden geçiriliyor ve analiz ediliyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da 28 milyondan fazla kişi aşılandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkan yardımcısı Elena Ejlova ise ülkenin çeşitli bölgelerindeki aşılanma sürecinin hızının farklılık gösterdiğini belirterek, "Toplam 28 milyon 600 binden fazla Rus vatandaşı aşılandı." diye konuştu.

Ejlova, Kovid-19 ile mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Kovid-19'a karşı tedbirler sertleştirilmişti

Haziran başında Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde virüse karşı tedbirler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Önlemlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00'ten sabah saat 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşların, barkod (QR kod) sistemiyle restoran ve kafelere gidebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmaların, personellerinin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken, 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Aşılanma zorunluluğu

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

1 Temmuz'da Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin başlatıldığı Moskova'da, vatandaşlar Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light" aşılarıyla aşılanabiliyor.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü Rusya'da, dün 25 bin 140 kişinin virüse yakalandığı, 710 ölümün de gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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