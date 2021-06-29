Rusya'da korona virüs salgınında rekor: Son 24 saatte 652 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da korona virüs salgınında rekor: Son 24 saatte 652 ölüm

Rusya'da korona virüs salgınında rekor: Son 24 saatte 652 ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 652 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 652 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Rusya'da Haziran ayının başından bu yana korona virüs salgınında Delta mutasyonundan kaynaklanan vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte korona virüs nedeniyle 652 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 134 bin 545'e yükselirken, salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildiği vurgulandı. En çok ölümün başkent Moskova'da görüldüğü belirtildi. Moskova'da son 24 saatte 121, St. Petersburg'ta ise 119 kişinin korona virüse yenik düştüğü aktarıldı.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 616 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 493 bin 557'ye yükseldi. En yüksek vaka sayısı 6 bin 209 ile Moskova'da kayda geçti. Son 24 saatte 14 bin 697 kişinin virüsü yenmesiyle ülkede iyileşenlerin toplam sayısı ise 4 milyon 984 bin 37'ye yükseldi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Joe Biden Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da korona virüs salgınında rekor: Son 24 saatte 652 ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:16:37. #1.15#

title