Rusya'da 65 yaş üstü vekiller evden çalışacak
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Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel

Rusya'da 65 yaş üstü vekiller evden çalışacak

Rusya'da parlamentoda 65 yaş üstü vekillerin evden çalışması için harekete geçildi.

24.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:35
Rusya'da 65 yaş üstü vekiller evden çalışacak

Rusya'da parlamentoda 65 yaş üstü vekillerin evden çalışması için harekete geçildi.

Rusya'da korona virüs vakalarında sürekli artış yaşanması ve bu vakaların büyük bölümünün başkent Moskova'da görülmesi nedeniyle önlemler arttırıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Moskova'nın tüm bölgelerinde 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Moskova'da ikamet eden 65 yaş üstü kişilerin 26 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkmaları yasaklanarak karara uymayanlara adli cezalar verileceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ RUS VEKİLLER EVLERİNDEN ÇALIŞACAK

Moskova Belediyesi tarafından alınan kararın ardından yine Moskova'da bulunan Rus parlamentosu Duma'da 65 yaş üstü vekiller için çalışma başlatıldı. Rus vekiller, Duma'da gerçekleşecek oturumlara video konferans yöntemi ile evlerinden katılabilecek.

PUTİN, MOSKOVA'DAKİ YASAĞA TAKILMAYACAK

Moskova Belediyesinin 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinden sonra gözler Kremlin'e çevirdi. 67 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasaktan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili sorulara Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan cevap geldi. Peskov, Kremlin Sarayı'nda Putin'in çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Putin'in çalışma noktalarında doktorlar dahil herkes testlerden geçiriliyor. Son Kırım ziyaretinde de aynı uygulamayı yaptık. Moskova Belediyesinin 65 yaş üstü kişiler için duyurduğu sokağa çıkma yasağı Devlet Başkanı Vladimir Putin'i etkilemiyor ancak Kremlin'de görev yapan 65 yaş üstündeki çalışanların bu kurala uyması gerekiyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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