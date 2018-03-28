Rusya'da 64 Kişinin Can Verdiği AVM Faciasına Yol Açan Kilit Ortaya Çıktı

Rusya'nın Kemerovo kentinde geçen pazar bir AVM'de meydana gelen ve 41'i çocuk 64 kişinin ölümüne yola açan yangının arkasındaki sis perdesi aralanıyor. Yangın mahallinde yürütülen incelemeler, facianın ihmal nedeniyle yaşandığına işaret ediyor.

ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLENMİŞ

Uzmanlar, yangının başladığı katta bulunan acil çıkış kapılarının kilitli olduğını tespit etti. Yangın alarmının ise bir güvenlik görevlisi tarafından kapatıldığı belirlendi. Facianın meydana geldiği bölgeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İhmalin sorumlusu kişiler bulunup en ağır şekilde cezalandırıcak" diye konuştu.

PUTİN ULUSAL YAS İLAN ETTİ

3 günlük yas ilan eden Rus lider Putin, yangında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmişti.