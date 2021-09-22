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Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu

Rusya'ya ait 6 mürettebatın bulunduğu An-26 tipi bir uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Rusya'ya ait 6 mürettebatın bulunduğu An-26 tipi bir uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, An-26 tipi bir uçağın Habarovsk şehrinde radardan kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, 6 kişi bulunan uçağın bulunması için bölgeye bir Mi-8 helikopterinin sevk edildiği ifade edildi. - MOSKOVA

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Haber: Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu - Haberler
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