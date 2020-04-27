Rusya'da 6 bin 198 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 147'ye yükseldi.

Ülkede 6 bin 198 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 147'ye yükseldi. Öte yandan, son bir günde 47 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 794'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA