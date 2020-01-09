Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
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Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:25
Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

'nın bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Çukotka Özerk Okrugu'nda, yerel saatle 08.38'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.


Kaynak: DHA
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