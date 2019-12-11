Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi.
Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarındaki otoyolda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 50 araç birbirine girdi. Kazaların meydana geldiği şerit trafiğe tamamen kapanırken, kazada 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Otoyolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
----------------------------------Birbirine girmiş araçların görüntüleri-Araçlarından inmiş insanların görüntüleri
-Olay yerindeki polis ekipleri