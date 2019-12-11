Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi.

11.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:04
Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarındaki otoyolda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 50 araç birbirine girdi. Kazaların meydana geldiği şerit trafiğe tamamen kapanırken, kazada 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Otoyolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Birbirine girmiş araçların görüntüleri-Araçlarından inmiş insanların görüntüleri

-Olay yerindeki polis ekipleri


Kaynak: DHA
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