Rusya'da 5 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 400'den fazla gazetecinin hastalandığını, 5 gazetecinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 400'den fazla gazetecinin hastalandığını, 5 gazetecinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnterfaks haber ajansına göre, Solovyev yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Rus gazeteciler hakkında bilgi verdi.

Salgının başladığı günden bu yana ülkede 400'den fazla gazetecinin virüse yakalanarak hastalandığını belirten Solovyev, bu gazetecilerin çoğunluğunun hafif biçimde hastalığı geçirdiğini ifade etti.

Solovyev, 5 gazetecinin de virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ölen gazeteci sayısının 6'ya çıkma ihtimali bulunduğunu kaydeden Solovyev, yakın bir zamanda Kaliningrad'da bir gazetecinin daha Kovid-19 şüphesiyle hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin henüz netleşmediğini vurguladı.

Solovyev, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun verilerine göre, tüm dünyada 30 ülkeden 60'tan fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA