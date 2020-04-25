Rusya'da 5 bin 966 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 966 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
25.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:11
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 966 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 588'e yükseldi.
Ülkede 5 bin 966 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 74 bin 588'e yükselirken; 66 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 681'e çıktı.
Kaynak: DHA