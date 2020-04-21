Rusya'da 5 bin 642 yeni koronavirüs vakası Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saatte 5 bin 642 kişide daha koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Rusya'da 5 bin 642 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 52 bin 763'e yükseldi. Ülkede 51 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 456'ya ulaştı.

Kaynak: DHA