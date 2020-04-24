Rusya'da 5 bin 489 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 622'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Rusya'da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622'e yükselirken; 60 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615'e çıktı.

Kaynak: DHA