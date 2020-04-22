Rusya'da 5 bin 236 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 236 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
22.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:04
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 236 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 57 bin 999'ya çıktı.
Rusya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999'a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513'e ulaştı.
Kaynak: DHA