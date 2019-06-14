Rusya'da 41 kişinin öldüğü yolcu uçağına düşmeden önce yıldırım çarptı

Rusya'da 5 Mayıs'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin milli havayolu Aeroflot'un filosunda yer alan Sukhoi Superjet 100 model bölgesel yolcu uçağının pistte neden alev aldığına dair araştırmanın ilk sonuçları ortaya çıktı. Buna göre acil iniş yapmadan kısa süre sonra uçağa yıldırım çarptığı anlaşıldı. Araştırmayı yapan müfettişler uçağın inişe çok hızlı yaklaştığını ve yük olarak fazla ağır olduğunu da bildirdi.

Uçağın acil iniş bildirmesi sonrası pistte alev alması sebebiyle ikisi çocuk birisi mürettebat olmak üzere en az 41 kişi yaşamını yitirirken 37 kişi kazadan sağ kurtulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle