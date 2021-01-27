Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
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Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı

27.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:52
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı

Rusya'nın Kirov bölgesinde yer alan 40 metrelik tahıl asansör kulesi kontrollü patlamayla 5 saniye içinde yıkıldı.

Rusya'nın Kirov bölgesinde yer alan 40 metrelik tahıl asansör kulesi kontrollü patlamayla 5 saniye içinde yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya'nın Kirov bölgesinde yer alan 40 metrelik tahıl asansör kulesi kontrollü şekilde yıkıldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan 45 yıllık tahıl asönsör kulesi, 5 saniye içerisinde yıkıldı. Binanın büyük bir gürültü ve toz bulutu eşliğinde yıkılma anı kamerayla görüntülendi.Yıkımın ardından bölgede hafriyat çalışması başlatıldı.


Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı
Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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