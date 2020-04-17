Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
17.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:34
Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 32 bin 7'ye; ölü sayısı ise 273'e yükseldi.
Rusya'da bir günde 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 32 bin 7'ye yükseldi. Ülkede 41 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 273'e ulaştı.
Kaynak: DHA