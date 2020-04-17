Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edildi Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da 4 bin 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 32 bin 7'ye; ölü sayısı ise 273'e yükseldi.

Rusya'da bir günde 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 32 bin 7'ye yükseldi. Ülkede 41 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 273'e ulaştı.

Kaynak: DHA