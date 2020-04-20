Rusya'da 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi. Rusya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı artıyor. Ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e yükselirken; 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 405'e ulaştı.

Kaynak: DHA