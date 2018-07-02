Rusya'da 30 Kentte Emeklilik Yaşı Protestosu

Rusya'da yaklaşık 30 kentte hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda da 55'ten 63'e çıkarma planını protesto için gösteriler düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Rusya'da erkekler için ortalama yaşam beklentisi 66, kadınlar içinse 77.

Hükümet, Dünya Kupası'nın başladığı gün açıkladığı kararın, ülkenin iş gücünün giderek küçülmesinin yarattığı sorunlarla baş etmek için alındığını söylüyor.

Ancak sendikalar, birçok kişinin emekliliğini görecek kadar yaşamayacağını savunuyor.

Sibirya'nın Omsk kentindeki gösteriye yaklaşık üç bin kişi katıldı.

Diğer kentlerdeki protestoların daha küçük çaplı olduğu belirtiliyor.

Gösterilere muhalif lider Aleksei Navalni'nin destekçileriyle sendikacılar, Komünistler ve milliyetçi gruplar da destek veriyor.

Navalni, Twitter mesajında emeklilik yaşının artırılmasını "Gerçek bir suç" olarak tanımladı, "Reform adı altında on milyonlarca kişinin hakları çalınıyor" dedi.

Twitter'de protestolara ilişkin fotoğraflar yayımlandı.

'Putin'in 20 yıllık iktidarındaki en tehlikeli reform' Gösterilerde "Öde ve öl", "Ellerinizi cebimizden çekin", "Bu kadar uzun yaşamayacağım" ve "Ölüler için değil, yaşayanlar için emeklilik" sloganları atıldı.

Dünya Kupası karşılaşmalarının oynandığı kentlerde gösteriler yasaklandı.

Bir kamuoyu araştırması Rusların yüzde 80'inin emeklilik yaşının artırılmasına karşı olduğuna işaret ediyor.

Moskova'da yayımlanan Moskovski Komsomolets gazetesi, bunun 'Putin'in 20 yıllık iktidarındaki en tehlikeli ve riskli reform olduğunu" yazdı.

'Putin'e destek iki hafta içinde yüzde 14 azaldı' Bir başka kamuoyu yoklamasına göre de Putin'e destek bu önerilerin açıklamasından sonraki iki hafta içinde 14 puan azalarak yüzde 64'e geriledi.