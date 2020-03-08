Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
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Kaliningrad, Moskova, Rusya, Dünya

Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:15
Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Rusya'nın Moskova, Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3'ünün de İtalya'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı


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Kaynak: DHA

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