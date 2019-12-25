Rusya'da 3 katlı bir binada yangın
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Rusya'da 3 katlı bir binada yangın

Rusya'da 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

25.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:10
Rusya'da 3 katlı bir binada yangın

'da 3 katlı bir binada yangın

Rusya, ()- Rusya'da 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Yangın, Tümen kentinde 3 katlı bir binada çıktı. Yangının binanın çatısında başlayıp alt katlara doğru yayıldığı belirtildi. 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Rusya'da 3 katlı bir binada yangın
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