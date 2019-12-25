Rusya'da 3 katlı bir binada yangın
Rusya'da 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
25.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:58
Rusya'da 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
Yangın, Tümen kentinde 3 katlı bir binada çıktı. Yangının binanın çatısında başlayıp alt katlara doğru yayıldığı belirtildi. 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
---------Yanan evin görüntüsü-Yükselen alevler
-Yükselen dumanlar
Kaynak: DHA