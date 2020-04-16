Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 938'e ulaştı.

Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 938'e ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 27 bin 938'e yükselirken; 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 232'ye çıktı.

Kaynak: DHA