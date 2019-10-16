Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

Rusya'da bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

16.10.2019 23:35
Rusya'da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

Rusya'da bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomatın gözaltına alındığı öğrenildi. Diplomatların eksik evrak nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, ABD'li yetkililer ise gözaltına alınan diplomatların iş seyahati sırasında alındığını ve Rusya tarafından açıklama beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı gözaltı ile ilgili 'prosedüre ve kanunlara uygun' açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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