Rusya'da 28 yolcu ve mürettebat taşıyan kayıp yolcu uçağının parçaları bulundu
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Rusya'da 28 yolcu ve mürettebat taşıyan kayıp yolcu uçağının parçaları bulundu

Rusya'da 28 yolcu ve mürettebat taşıyan kayıp yolcu uçağının parçaları bulundu
BBC - Haberler | Dünya

Rusya'nın uzakdoğusunda 28 yolcu ve mürettebatıyla kaybolan yolcu uçağının parçaları bulundu.

Rusya'nın uzakdoğusunda 28 yolcu ve mürettebatıyla kaybolan yolcu uçağının parçaları bulundu.

An-26 tipi uçağın, Kamçatka Körfezi'nin kuzeyindeki Palana yerleşimine iniş yapmadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle iletişimi kaybolmuştu.

Bölgenin en büyük kenti Petropavlovsk'tan kalkan uçaktan sağ kurtulan olduğuna inanılmıyor.

Yetkililer uçakla temasın iniş yapmadan 10 dakika önce, Palana Havaalanı'ndan 9 kilometre uzaklıktayken kesildiğini söylemişti.

Henüz teyit edilemeyen haberlere göre, uçak iniş yaparken bir kayaya çarptı. Daha sonra uçağın kıyıda düştüğü düşünülüyor.

Tass Haber Ajansı'na konuşan uçağın işletmecisi şirketin başı Aleksey Habrov, uçağın parçalarının bulunduğunu belirtti.

Yetkililer uçakta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 22 yolcu ve altı mürettabat bulunduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın kötü hava koşullarından düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bir dönem uçuş güvenlik sicili kötü olan Rusya'nın bu alanda ilerleme kaydettiğni söylüyor.

Ancak yine de son yıllarda çeşitli uçak kazaları yaşandı. Mayıs 2019'da Aeroflot'un Sukhoi süpejeti Moskova'daki bir piste düşüp, yandı ve 41 kişinin ölümüne neden oldu.

Bir yıl öncesinde de Saratov Havayolları'na ait bir jet Moskova'dan kalkışından dakikalar sonra düşmüş, uçaktaki 71 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

BBC
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