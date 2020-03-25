Rusya'da 25 katlı apartman karantinaya alındı
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Yekaterinburg, İspanya, Rusya, 3. Sayfa

Rusya'da 25 katlı apartman karantinaya alındı

Rusya'da korona virüsü vakaları toplam 495'e yükselirken İspanya'dan gelen 2 kişinin bulunduğu 25 katlı apartmanın karantinaya alındığı açıklandı.

25.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:14
Rusya'da 25 katlı apartman karantinaya alındı

Rusya'da korona virüsü vakaları toplam 495'e yükselirken İspanya'dan gelen 2 kişinin bulunduğu 25 katlı apartmanın karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya'da hızla artan korona virüsü vakalarına yenileri eklendi. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ülkede korona virüsü tedavisi gören kişi sayısının 57 kişi artarak toplamda 495'e yükseldiği duyuruldu. Korona virüsü vakalarının artmasından sonra tedbirlerini arttıran Rusya, Yekaterinburg şehrinde ilginç bir yöntem ile 25 katlı bir apartmanı karantinaya alarak dış dünya ile bağlantısını kesti. Bölgede yayın yapan yerel basının haberlerine göre ABD'den İspanya'ya giden buradan da Rusya'nın Soçi kentine dönen Rus çift burada hastaneye gidip kendilerine kurallar gereği test yaptırmak yerine Yekaterinburg'a uçak bileti aldı. Burada bulunan evlerine giden çift aranmaya başlanınca çiftin ilişkili olduğu 4 adreste arama yapıldı. Çiftin Yekaterinburg'ta 25 katlı bir bina bulunan dairelerinde olduğu tespit edildi. Özel giyimli kişiler binaya giderek çifte testler uyguladı. Ayrıca polis tarafından da bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 25 katlı bina güvenlik ekipleri tarafından karantinaya alınırken binada görev yapması için sağlıkçılar gönderildi. Binada yaşayanların dışarıya çıkmasına izin verilmediği ve özel donanımlı sağlık ekiplerinin de sürekli bina sakinlerini kontrol edeceği açıklandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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