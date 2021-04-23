Rusya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Moskova'daki Devlet Çocuk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ömer Özkan, Rusya Devlet Çocuk Kütüphanesi Proje Faaliyetleri ve Etkinlikler Müdür Yardımcısı Denis Beznosov, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan, çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açıldığını anımsatarak, "TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ın daha sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklara Çocuk Bayramı olarak armağan edilmesi, Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi göstermektedir." dedi.

Çocukların, ülkenin güvencesi olduğuna dikkati çeken Samsar, "Sizler, şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da Cumhuriyetimizin kurulmasında verilen mücadele ve yapılan fedakarlıkların farkında olarak, Atatürk'ün gösterdiği yolda, kendinizi geliştireceğiniz ve ülkemiz ve milli liderlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım sonsuzdur." diye konuştu.

Çeşitli yarışmaların yer aldığı etkinlik, Rus ve Türk çocuklarının söylediği şarkı ve şiir programıyla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu