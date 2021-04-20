Rusya'da 2020'de 44 terör eylemi engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da 2020'de 44 terör eylemi engellendi

Rusya'da 2020'de 44 terör eylemi engellendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da geçen yıl 44 terör saldırısı engellendi, 800'den fazla saldırı hazırlığındaki şahıs yakalandı.

Rusya'da geçen yıl 44 terör saldırısı engellendi, 800'den fazla saldırı hazırlığındaki şahıs yakalandı.

Rusya Uluslararası Terörle Mücadele Komitesi (NAK) İdaresi Başkan Yardımcısı İgor Kulyagin düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl 44 terör eyleminin engellendiğini ifade ederek "2020'de güvenlik güçleri planlanan saldırıların yüzde 96'sını, 75'inden 72'sini engelledi" dedi.

Rusya Uluslararası Terörle Mücadele Komitesi'nin önleyici çalışmalara ve yüksek kaliteli terörle mücadele örgütlenmesine büyük önem verdiğini ifade eden Kulyagin, 2020 yılında, teröristlerin etkisi altına giren veya geçmişte teröristlerin etkisi altında kalmış çeşitli kategorilerdeki kişilere 1 milyon 200 binden fazla önleyici tedbir uygulandığını sözlerine ekledi.

800'den fazla kişi yakalandı

Geçen yıl ayrıca saldırı hazırlığındaki 800'den fazla kişi ve suç ortağı yakalandığını belirten Kulyagin, 71 terör hücresinin faaliyetlerinin engellendiğini kaydetti. Kulyagin, 156 sığınakta 600'den fazla ateşli silah, 134 patlayıcı cihaz, 100 binin üzerinde fişek, 3 binden fazla mayın ve el bombasının imha edildiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da 2020'de 44 terör eylemi engellendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:41:01. #1.16#

title