17.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:08

Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı

Rusya, (DHA)- Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rusya'ya bağlı Adıge Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk kentinde yoğun sis nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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