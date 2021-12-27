Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.

Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.

Rusya'da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopterinin düştüğü öğrenildi. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, "Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky'da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı" dedi.

Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

 Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title