Rusya'da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.

Rusya'da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopterinin düştüğü öğrenildi. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, "Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky'da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı" dedi.

Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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