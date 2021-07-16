Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu
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Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu

Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın Sibirya bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu toplam 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi bir uçak radardan kayboldu.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu toplam 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi bir uçak radardan kayboldu.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk'ta AN-28 tipi bir uçak radardan kayboldu. Rusya Federal Havacılık Ajansı, uçakta 4'ü çocuk, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 17 kişinin bulunduğunu belirtti. Uçağın en son Tomsk kırsalındaki Bakcharsky civarlarında olduğu bilgisine ulaşılırken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yönlendirildiği ve arama çalışmaları başlatılacağı öğrenildi.

Rusya'da geçtiğimiz 6 Temmuz'da Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski'den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana'ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü. Uçakta bulunan 22'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - SİBİRYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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