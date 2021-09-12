Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı - Haberler
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Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı

Rusya'da pilotlar dahil toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağı motorların alev alması nedeniyle sert iniş yaptı.

Rusya'da pilotlar dahil toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağı motorların alev alması nedeniyle sert iniş yaptı.

Rusya'nın İrkutsk Bölgesi'nde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişinin bulunduğu L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev aldı. Pilotlar, uçağı İrkutsk'ın merkezine 500 kilometre uzaklıktaki bir ormanlık alana indirdi. Sert iniş nedeniyle uçağın gövdesi parçalandı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ve Mi-8 tipi kurtarma helikopteri gönderildi. İrkutsk Valisi İgor Kobzev kazadan sonra yaptığı açıklamada, uçak gövdesinin tamamen parçalandığını fakat uçakta yangın çıkmadığını belirtti. Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Uçaktaki bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başarırken, uçağın içinde sıkışan yolcuları ise ekipler kurtardı. Yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, helikopterlerle hastanelere sevk edilen yolculardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yolcuların ise kazadan hafif yaralarla kurtulduğu duyuruldu.

Öte yandan, geçtiğimiz 19 Haziran'da Kemorovo Bölgesi'nde L-410 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 5 yolcu hayatını kaybetmişti. - MOSKOVA

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Haber: Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı - Haberler
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