Rusya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Rusya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Rusya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yapılan törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ile başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, çevrim içi gönderdiği mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk halkının darbe girişimine karşı çıktığını belirterek, "Demokrasi için o gece millet olarak verdiğimiz mücadele, tarihimizin akışını değiştirmiş, yazılan destan sayesinde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenmiştir." dedi.

FETÖ terör örgütüyle yurt içi ve yurt dışında mücadele edildiğine dikkati çeken Samsar, Rusya'nın da bu "hain" örgüte kapılarını uzun süre önce kapatarak Türkiye'ye bu konuda destek verdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda aradığını anımsatan Samsar, "Putin'in Türk demokrasisine desteğini ve darbe teşebbüsüne tepkisini dile getirmesi çok önemli bir mesajdır. Önümüzdeki dönemde Rus dostlarımızın bu örgütle ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlara karşı da aynı tutumu devam ettirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Ahıska Türkleri, büyükelçilik binasına çiçek bıraktı

Rusya Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti temsilcileri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine çiçek bıraktı.

Rusya Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavid Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sevdiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin iyi ve kötü gününde her zaman yanındayız. Hain FETÖ terör örgütü darbe girişiminde bulunduğunda çok üzülmüştük." dedi.

Erdoğan'ın güçlü lider olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye güçlendikçe biz de güçleneceğiz. Bizim burada sesimiz ve değerimiz daha duyulacak. Dünyanın her yerinde yaşayan Türkler daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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