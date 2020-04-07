Rusya'da 1154 koronavirüs vakası daha Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) teşhis edilen kişi sayısı 1154 artarak 7 bin 497'ye ulaştı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle enfekte kişi sayısı Rusya'da son 24 saatte 1154 artarak 7 bin 497'ye ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 58'e çıktı.

Kaynak: DHA