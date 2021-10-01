Rusya'da 100 yıllık aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı
AA / Sergey Mihailicenko - Haberler | Güncel
Düğün töreninden detaylar Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle dünya evine girdi.
Düğün töreninden detaylar Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle dünya evine girdi. Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'da tarihi Aziz İsak Katedrali'nde evlendi.