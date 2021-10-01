Rusya'da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Kültür Sanat
Rusya'da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

ST. Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

ST. Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi.

Rusya'da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya'da ikamet ediyor.

Rusya İmparatorluğu'nun son çarı 2'inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918'de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

George Romanov, Nikolay'ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova'nın oğlu olarak Madrid'de doğmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Seyit Torun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup Ezgi Mola Umut Meraş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:41:52. #1.11#