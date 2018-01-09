Rusya'da 10 Bin Trafik Polisinin Görevine Son Verildi

Rusya, 10 bin trafik polisinin görevine son verildi. Rusya trafik polislerinin sayısını azalttı. Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı. Görevlerine son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığının diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.