Rusya'da 1 Mayıs Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rusya'nın başkent'i Moskova'da kutlandı.

Dünyanın Pek çok farklı noktasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Rusya'nın başkenti Moskova'da da kutlandı. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı Kızıl Meydan'daki gösterilere, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova Uluslararası Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Antonsev, Bağımsız Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Şmakov ve Uluslararası Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Şaran Barrow katıldı. Kızıl meydanda yapılan büyük yürüyüşün yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de farklı gösteriler düzenlendi. - MOSKOVA