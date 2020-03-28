Rusya Covid-19 için sıtma ilacı bazlı tedavi geliştirdiğini açıkladı

Rusya, yeni tip koronavirüs salgınında kullanılabilecek bit tedavi geliştirdiğini açıkladı.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) internet sitesinden yaptığı açıklamada Fransa ve Çin tecrübelerinden yola çıkarak sıtma hastalığında kullanılan mefloquine tabanlı bir ilaçtan oluşan tedavi yöntemi geliştirildiği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle