Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı
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Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı

Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.

Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı
15.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:01

Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta açıkladığı 'Sputnik-V' korona virüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' Covid-19 aşısının üretimine resmen başlandığı ifade edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ilaçla ilgili tüm testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu. İlacın üretiminden sonra ilk etapta doktorlar üzerinde kullanılacağı ardından ise Rus halkı üzerinde kullanılacağı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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