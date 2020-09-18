- Rusya, Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri kuruyor - Rusya, Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri kuruyor Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en doğusundaki Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı.

- Rusya, Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri kuruyor

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en doğusundaki Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve askeri kanadın yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda ordunun durumu ve devam eden tatbikatlar ele alınırken, bölgesel askeri yatırım ve çalışmalar da toplantının konu başlıkları arasında yer aldı. Şoygu, toplantıda komutanlara hitaben yaptığı konuşmada ülkenin doğu bölgesine hava savunma sistemleri göndereceklerini söyleyerek, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak. Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'de görev başarıyla sürdürülüyor" mesajı

Şoygu, Rusya ordusu için Doğu Askeri Bölgesi'nin önemli olduğunu ifade ederek, "Bölge için yılbaşından itibaren 11 bin sözleşmeli asker göreve başladı. Yaz döneminde Tsugol Eğitim Sahası'nda 19 bin askerden oluşan birlikler bölgede askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Ordu sayesinde ülkenin doğusunda 57 orman yangınında 46 bin metrekarelik orman yangınına ordu tarafından müdahale edildi. Borey-A tipi nükleer denizaltı ve kruvazör yapımı için demirleme çalışması devam ederken, Nagurskaya ve Temp havaalanlarının 3. Hava Savunma Bölümü'ndeki silah depolama inşaatı çalışmaları devam ediyor" dedi.

Doğu Askeri Bölgesi'ne yatırımlardan bahsetmeye devam eden Şoygu, bu yıl için 179 farklı tür silahla ordu birliklerinin donatılacağını söyledi. Şoygu, Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı Kuzey Filosu'nun Akdeniz'deki görevlerini hatırlatarak, "Kuzey Filosu, Atlantik ve Akdeniz'deki görevlerini başarıyla sürdürüyor. Filomuz sadece Kuzey Kutbu'nun güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda farklı bölge çalışmalarında da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA