Rusya Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı
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Rusya Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı

Rusya, korona virüsünün yayıldığı Çin ile arasındaki sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

30.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:45
Rusya Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı

, korona virüsünün yayıldığı Çin ile arasındaki sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Rusya, Çin'de yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı Çin sınırını da içeren bölgesi sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, yapmış olduğu açıklamada "Herkesi devlet yönetimi ile birlikte aldığımız Uzakdoğu sınırındaki kapılarımızı kapatmamız kararı konusunda bilgilendireceğiz" dedi. Korona salgının başlangıcından bu yana güvenlik önlemleri çalışmalarına devam eden Rusya, salgına karşı önlemler almak adına bir çalışma komitesi kurdu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde vatandaşlarını Çin'e gitmeme konusunda uyarmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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