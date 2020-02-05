Rusya, Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etti

05.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:32

Rusya, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden Rus ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye bazı ülkelerin vatandaşlarını tahliye etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 128'i Rus, 16'sı BDT'ye üye ülkelerin vatandaşı, toplam 144 kişinin, Vuhan kentinden iki uçakla ülkeye getirildiği bildirildi.

Tahliye edilenlerde şimdilik virüse rastlanmadığı ancak tedbir amacıyla Tümen kentindeki sağlık merkezinde iki hafta karantinada kalacakları belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, daha önce Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde Çin vatandaşı 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Elektronik vize uygulaması askıya alınmıştı

Rusya, salgın nedeniyle Çin ile sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasını geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.

Bazı Rus şirketleri de Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı karar gereği, Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durdurulurken, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi uygulaması da askıya alınmıştı.

Rusya, Çin'le demir yolu ulaşımını 3 Şubat'tan itibaren geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınından dolayı ölü sayısı 491'e yükselmişti. Salgın, ülkede 2002-2003 döneminde olan SARS salgınındaki can kaybını geride bırakmış durumda.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Kaynak: AA