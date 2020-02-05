Rusya, Çin'in boşluğunu Türkiye ile dolduracak
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Rusya, Çin'in boşluğunu Türkiye ile dolduracak

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü sonrası bu ülkeden sebze ve meyve alımını azaltan Rusya, yeni rotasını Türkiye ve Fas'a çevirdi.

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:07
Rusya, Çin'in boşluğunu Türkiye ile dolduracak

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü sonrası bu ülkeden sebze ve meyve alımını azaltan , yeni rotasını ve 'a çevirdi.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya ticaretini olumsuz yönde etkilerken Rusya, Çin'den yapılan gıda ihracatını azaltmıştı. Rusya Gıda Ürünleri ve Tedarikçileri Birliği Başkanı Dmitriy Vostrikov, Çin'den sebze, meyve ve deniz ürünlerinin ithalatında korona virüs nedeniyle düşüş yaşandığını belirterek, ithalat hacminde oluşan açığın Türkiye ve Fas'tan alınacak ürünlerle kolaylıkla kapatılacağını söyledi. Bu yönde çalışmaları olduğunu söyleyen Vostrikov, yakın zamanda harekete geçebileceklerini ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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