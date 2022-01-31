Rusya Çin'i Avrupa Pazarına Alternatif mi Düşünüyor?

Kış mevsimi bastırırken Avrupa doğal gaz sıkıntısıyla karşı karşıya. Rusya'dan ithal edilen gaz oranının azalmasıyla fiyatlarda yüksek artışlar dikkat çekiyor. Ancak Rus tedarikindeki azalma devam edebilir çünkü Moskova Çin'e yeni bir doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor

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