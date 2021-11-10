Rusya cezaevlerindeki skandal görüntülerin ardından 18 kişi görevden alındı

Rusya'daki bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) görevlisi 18 kişi görevden alındı.

FSİN Saratov Bölge Başkan Vekili Anton Efarkin, Rus GTRK-Saratov kanalına yaptığı açıklamada, ülkede yankı uyandıran bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından beş kamu davasının açıldığını anlatan Efarkin, "18 FSİN görevlisi görevden alındı, 11 kişi ise en sert disiplin cezalarına çarptırıldı." diye konuştu.

Ekim başında bir internet portalı üzerinden Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı. Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivinde mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntüleri içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine alması rağmen yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, skandala ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ve yeni yayınlanan görüntülerin de dikkate alınacağını söyledi.

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